VIDÉO. Quatre mois après, Villers-Brûlin porte encore les stigmates de la coulée de boue

Quatre mois après, Villers-Brûlin porte encore les stigmates de la coulée de boue

Intervenants : Brigitte Delplanque ; Valérie Dupuich, Membre du collectif " Sinistrés en colère" ; Louis Lambert, Maire (SE) de Villers-Brulin - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage d'Anaïs Hanquet et Jean-Pascal Crinon. Montage de Bruno Weill.

Villers-Brûlin se remet doucement de la catastrophe. Fin mai, de violents orages avaient provoqué d'importantes inondations dans les communes du Ternois.La commune avait été, à tel point qu' un élan de solidarité s'était organisé pour les sinistrés après les intempéries "En rien de temps, ça a giclé partout !" se souvient Brigitte Delplanque "Mais j'arrivais pas à ouvrir la porte doncPour ne plus subir un tel traumatisme, un collectifs'est formé. Valérie Dupuich, l'une de ses membres, assure que "la peur, elle est toujours là ! Mon fils, mon petit-dernier, quand il pleut énormément, il met les bottes de caoutchouc, son K-Way. Je le laisse faire,.."Le maire Louis Lambert a bien pris note de ces inquiétudes.. "L'eau arrivera à passer. mais c'est à nous d'arriver à piéger la boue le plus possible" explique-t-il, même si ces constructions ont un coût.