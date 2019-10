VIDEO. Le refuge du marais de Guînes recueille les tortues de floride et autres NAC abandonnés

C'est un refuge pas comme les autres. Depuis 5 ans, le Parc pédagogique Nature Du Marais recueille les animaux de compagnie dont ne s'occupent pas les autres associations : lapins, cochons, cochons d'inde, chévres ou tortues. Des animaux qui s'achétent réguliérement en animalerie.



Tous les animaux de compagnie sauf les chats et les chiens

Parfois délaissés, ces animaux finissents abandonnés dans la nature. Au parc et marais de Guînes, on recueille ces laissés pour compte et on les propose à l'adoption. Déja plus de 150 animaux, destinés à l'abattoir, ou devenus embarrassants, sont arrivés cette année. Parmi les plus délaissés les lapins, les cochons d’inde, les petites tortues de floride et les chèvres.



"On accueille beaucoup de boucs, non castrés. Souvent les voisins des propriétaires se plaignent des odeurs et donc ils les abandonnent ou nous les confient" explique Ludwig Zoonekind, propriétaire du Parc pédagogique du Marais. "Derniérement, les services vétérinaires du Nord ont saisi prés de 90 cochons d'inde. C'est vers nous qu'ils se sont tournés car ils savent que nous avons un grand terrain pour les accueillir. La SPA et la LPA ne gérent que les chiens et les chats et c'est déjà beaucoup !"





Ludwig Zoonekind et son épouse Maud ont construit le parc de a à z, dans le marais de Guînes. Avec une vingtaine de bénévoles, ils gèrent le refuge a plein temps.



Un refuge mais aussi un parc pédagogique



Réguliérement, de jeunes collégiens qui souhaitent devenir soigneurs, viennent donner un coup de main pour assurer l’entretien, la nourriture et les soins vétérinaires. Et les écoles et les centres aérés sont accueillis chaque semaine. Au travers des animaux, ces passionnés transmettent l'amour de la nature et l'urgence de protéger l’environnement : "C'est importants dès l’enfance de transmettre que l’animal n’est pas un objet mais un être vivant qui à des besoins et qui souffre aussi. Par exemple, une tortue ça vit très longtemps, jusqu'à 40 ans ! Les gens s’en débarrassent car elles grossissent. Ils ne savent plus quoi en faire et la rejette dans les fossés"



Parc du Marais de Guînes pour tortues délaissées

La visite de ce lieu riche en biodiversité est accessible à tous. On peut y découvrir les richesses du marais, sa faune et sa flore et comme pour les chiens et les chats plutôt que de les acheter, vous pouvez les adopter.