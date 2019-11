VIDÉO. Sailly-sur-la-Lys : il cède un château et deux millions d'euros à la commune de sa défunte épouse

"C'est exceptionnel !"

Sailly-sur-la-Lys : un habitant cède un château et 2 millions d'euros à la commune

C'est un cadeau inespéré qu'a reçu la commune de Sailly-sur-la-Lys (Pas-de-Calais), entre Armentières et Béthune. Un (très) généreux donateur, qui a préféré rester anonyme, a offert à la commune de 4000 habitants un château qu'il venait d'acquérir un mois plus tôt, ainsi qu'une énorme somme permettant de le restaurer."Il m'a appelé et en trente secondes, il m'a dit : "Monsieur le maire j'achète le château et je le donne à la commune" glisse le maire, Jean-Claude Thorez, que l'annonce a laissé sans voix. "C'est exceptionnel !"Le millionnaire aurait agi ainsi pour honorer la mémoire de sa défunte épouse, qui était attachée au village. Le château, construit au lendemain de la Première Guerre mondiale, vaut déjà un million d'euros, et le donateur y a joint deux millions d'euros pour pouvoir le restaurer.Il pourrait également être transformé en gîte de luxe. Dans tous les cas, les Saillisiens ne pourront pas en profiter avant six mois, le temps que se fassent les travaux...