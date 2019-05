VIDÉO. Trail des Pyramides noires : des terrils au Louvre-Lens, les plus belles images de la course

Départ de la mythique course du 110 km à... - Trail des Pyramides Noires Départ de la mythique course du 110 km à Gosnay 😊 à minuit pétante ! Bonne course à tous et à tout à l'heure pour la suite ✌️

Les plus belles images du Trail des Pyramides noires

Le Trail des Pyramides noires 2019 en 12 images fortes

Cent-dix kilomètres à travers les terrils et le musée du Louvre-Lens... et une arrivée en un peu plus de 11 heures pour le plus rapide des coureurs : Frédéric Audran (11h19).Près de 200 personnes se sont élancées de la Chartreuse des Dames de Gonay (Pas-de-Calais), vendredi soir à minuit. Les cinq plus rapides ont eu la chance de pouvoir traverser la galerie du Louvre-Lens. Sur les cinq courses proposées, ils étaient près de 1300 coureurs.Ci-dessous, le résumé de la course en vidéo.