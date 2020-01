VIDEOS. Coupe de France : Le Portel éliminé par Strasbourg, revoyez tous les buts

Le Portel-Strasbourg : le premier but strasbourgeois

Le Portel-Strasbourg : l'égalisation porteloise

Le Portel-Strasbourg : le deuxième but strasbourgeois

Le Portel-Strasbourg : le troisième but strasbourgeois

Le Portel-Strasbourg : le quatrième but strasbourgeois

Coupe de France : Le Portel éliminé par Strasbourg

Reportage de Maxime Lictevout et Sergio Rosenstrauch

Le miracle n'a pas eu lieu ce samedi au Stade de l'Epopée de Calais. La hiérarchie du football a été respectée et le Stade Portelois sort de la compétition, battu par un club de Ligue 1, Strasbourg, sur le score de 1-4.Menés dès la 4minute de jeu après un but de Corgnet, les amateurs de la Côte d'Opale ont pourtant cru en leur bonne étoile quand Bultel a ramené les deux équipes à égalité peu après la demi-heure de jeu.Mais un doublé de Zohi en seconde période (59et 65) douchait définitivement les espoirs portelois (1-3) avant Lebeau, sur pénalty, ne porte l'estocade finale pour les Alsaciens en toute fin de match."Je ne peux pas être déçu, c'est une équipe qui nous était nettement supérieure", a commenté à l'issue du match Vincent Ehouman, l'entraîneur du Stade Portelois. "On a essayé, je pense qu'on a laissé une bonne image. On avait vraiment la conviction qu'on pouvait les embêter un petit peu plus, mais non, on voit qu'il y a quatre divisions qui nous séparent. Il n'y a aucun problème là-dessus".Cinq autres clubs des Hauts-de-France sont également en lice dans ces 32de finale de la Coupe de France : Amiens (L1) joue ce samedi contre le tenant du titre, Rennes (L1) tandis que Chambly (L2) affronte le Red Star (N1).Dimanche, Le LOSC se déplace sur le terrain des amateurs vosgiens de Raon-l'Etape (N3), pendant Grande-Synthe (N3) tentera de faire vaciller Nancy (L2) à Dunkerque et que Valenciennes (L2) recevra Dijon (L1).