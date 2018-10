VIDEOS. Plongée dans la mêlée de tôle froissée au Rodéo Car de l'Artois, à Oblinghem

Rodéo Car de l'Artois : Épisode 1

"Les auto-tamponnantes, en vrai"

Rodéo Car de l'Artois : Épisode 2

On est là pour faire du spectacle, on n'est pas là pour casser des voitures !

Rodéo Car de l'Artois : Épisode 3

Destruction finale

Rodéo Car de l'Artois : Épisode 4

Tous les ans le même refrain : celui des moteurs qui rugissent et des pneus qui labourent la terre. Du choc métallique, du pare-choc cabossé, des carcasses fumantes et des machines à bout de souffre.Un refrain qui s'est joué cette année, pour la seconde fois,. C'est là, dans un champ aménagé en arène pour vieux bolides, que s'affrontent tous les ans. le 2 septembre dernier,"C'est un petit sport mécanique à petits moyens" confie Patrick Sauvage, le commissaire de piste, qui rappelle que "les trois-quarts des gens n'ont pas de gros salaires."Le coût ?. Reste la voiture. Sébastien Beaussart et Sandrine Facon sont venus faire concourir leur "Marsupilami" aux couleurs de la créature née sous le crayon d'André Franquin."J'ai un copain qui le faisait en tant que pilote, donc l'année passée je l'ai fait en mécanicien" s'amuse le jeune homme qui a découvert "". "Comme j'ai adoré, je me suis mis dedans pour casser un peu de la voiture !"Et quand on casse de la voiture, sur la piste d'Oblinghem, on ne fait pas les choses à moitié. Les portières sont renforcées au béton et le réservoir d'essence placé à l'arrière de la voiture. Sous l'œil des parents de Sandrine, pas franchement emballés..."C'est notre ancienne voiture ! Ça nous fait mal au cœur, quand même !"Et pourtant... "Les portières, les demi-trains, c'est hautement interdit !" prévient-on à quelques minutes du départ. "On est là pour faire du spectacle, on n'est pas là pour casser des voitures !Et spectacle il y a : les voitures s'élancent en cercle, par groupes de. Le but ? Pousser les concurrents hors de la piste et être le dernier sur le ring de terre.Voilà pour la matinée, mais le public se fait plus nombreux encore dans l'après-midi. À quinze heures, pour la spéciale tonneaux,. Quatre voitures, quatre tours du circuits à faire, et "celui qui ne fait pas de tonneaux au bout de ses quatre tours, ben il rentre !Là-dessus, la Marsupilami n'aura pas tenu longtemps. "On a pu retomber sur les roues, mais après le moteur a plus pu démarrer" regrette Sébastien Beaussart. Et sa compagne, Sandrine, de livrer son diagnostic : "Y a un câble qui buggue donc elle a pas de pêche, l'essence elle arrive pas jusqu'au moteur !"Ne reste que l'ultime épreuve, la reine du rodéo, la mêlée générale qui doit décider du grand vainqueur de la journée : la destruction finale. "" s'amuse Eric Vanderbeke, pilote. "Et c'est le dernier qui reste qui a gagné !"Au fil des tours, les voitures qui ne peuvent plus rouler deviennent des obstacles pour celles encore en lice. Benoît, pilote vaincu, adresse des signes à son père André. "C'est une indication de combien de voitures il reste, donc là il va pouvoir commencer à taper !" Une demi-heure passe et ne restent que quatre voitures. Trois voitures.Les deux machines se font face, rugissent, et se percutent. Une joute mécanique dont le cavalier à la monture la plus endurante sortira vainqueur. Et ce sera André, victorieux à bord de la carcasse fumante qui lui sert de camionnette.Vainqueur et vaincus ont maintenant quelques mois pour remettre d'aplomb leur voiture. En attendant l'année prochaine.