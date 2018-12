Vis-en-Artois : un mort et six blessés après un face à face sur la route

Une personne est morte et six autres – dont trois enfants – ont été légèrement blessés à la suite d'un accident de la circulation survenu sur la commune de Vis-en-Artois, près d'Arras, ce jeudi 27 décembre.



L'accident s'est produit vers 17h10 sur la départementale D939 (axe Arras-Cambrai) qui traverse la commune. Cette dernière a été coupée à la circulation, le temps de l'intervention des secours.



Trois véhicules en cause Les deux voitures se seraient percutées de face, selon un communiqué de la vigilance routière, tandis qu'un troisième véhicule a fini sa course dans les champs après avoir effectué des tonneaux.



La victime est un homme âgé de 71 ans. Trois adultes – âgés de 44, 47 et 70 ans – ainsi que trois enfants – âgés de 4, 5 et 6 ans – ont été blessés plus légèrement et transportés au CH Arras.