Voici le classement 2017 des meilleures friteries

Le classement des meilleures friteries 2017

La meilleure friterie de France est àdans le Pas-de-Calais ! C'est en tout cas ce qui ressort du classement réalisé par le site "les-friteries.com" . Créé par un ingénieur trentenaire nordiste, ce site compile les votes des internautes depuis 2013 et en ressort un classement subjectif. A relativiser.Le classement est fondé sur les commentaires des internautes et reste donc subjectif, sujet à débat. Mais il peut donner une indication, un peu comme les guides touristiques type Trip advisor ou les critiques de cinéma... De même, une friterie qui incite ses clients à voter est forcément mieux notée qu'une friterie qui sert des bonnes frites mais ce connait pas ou néglige le classement.Le site reçoit plus de 2000 visites par jour. Seules les friteries ayant plus de 30 votes sont dans le classement. Selon La Voix du Nord , en un an, le nombre de votants est passé de 11 500 à 14 000. Ce classement concerne toute la France mais il est largement dominé par les friteries du Nord et du Pas-de-Calais. 14 des 15 premières sont dans ces deux départements.Ces réserves faites, on peut observer que la friterie "Chez Véronique et Michel" de Liévin qui était 1ère l'an dernier , est désormais 4ème du classement. La "Friterie René" à Vendin-le-Vieil a recueilli plus de 690 votes. Découvrez notre reportage sur place à la fin de l'article.



La baraque à frites de René est une institution à Vendin-le-Vieil. 22 ans que le patron régale les habitants en perpétuant les recettes apprises de son beau-père.



Mais depuis quelques jours, quelque chose a changé. Nous sommes allés rencontrer les clients de la meilleure friterie de France.



Vendin-le-Vieil : la friterie de René désignée meilleure de France

Le site Les-friteries.com a publié la version 2017 de son classement des meilleures friteries de France. Et c'est la friterie de René à Vendin-le-Vieil qui arrive en tête. - France 3 Nord Pas-de-Calais - Caroline Arnold, Jean-Pascal Crinon, Fanny Duhem