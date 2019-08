Ambleteuse : Deux Britanniques rejoignent les côtes françaises à la nage, après que leur bateau a chaviré

C'est un boulanger qu'il les a vus, trempés, errer vers 3h du matin dans les rues d'Ambleteuse. Après que leur bateau s'est renversé, 2 Britanniques ont réussi à nager jusqu'aux côtes françaises, selon une information de La Voix du Nord qu'a confirmée une source policière. La gendarmerie est venue vérifier leur identité, et souffrant d'hypothermie, ils ont été transportés au centre hospitalier de Boulogne.Partis de Folkestone, en Angleterre, les deux hommes d'une vingtaine d'années étaient partis pêcher au large de Boulogne, dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 août. Leur bateau a été pris par une lame de fond et dans leur traversée, les deux trentenaires étaient équipés d'un gilet de sauvetage. Heureusement pour eux, ils s'en sont sortis sain et sauf.Leur bateau, lui, a continué de dériver et a fini par s'échouer à la pointe aux Oies, à Wimereux. Il y est toujours ce lundi matin. Leur embarcation devrait être enlevée dans les jours qui suivent pour que les deux pêcheurs puissent rentrer avec.