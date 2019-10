Côte d'Opale : trois tonnes de déchets ramassées sur les plages en 2019

Du polystyrène, de la paraffine, des cotons tiges, des pailles, des morceaux de filets de pêche et des bouts de cordages de sports nautiques, des bouteilles et des bidons en plastique et tant d'autres choses... Au total, 140 kg de déchets de toutes sortes.

Une collecte effectuée par les membres de l'association nature libre, rejoints par des bénévoles de passage, pour une journée d'action citoyenne. En tout, une trentaine de personnes se sont mobilisées durant 2 heures pour nettoyer la plage des Dunes de la Slack.

Une nature défigurée qu'il faut nettoyer réguliérement

Membres de l'association et bénévoles de passage sur la plage des dunes de la Slack / © I.Girardin

Sandrine, volontaire pour ce ramassage des déchets sur la plage / © I.Girardin

Situé entre les communes d' Ambleteuse et de Wimereux , le site est aussi l'embouchure du petit fleuve côtier, la Slack . Un site naturel qui abrite une faune et une flore locales très spécifiques. La présence de nombreux déchets parfois si petits, multiplie les risques d'ingestion par les oiseaux et les poissons.Sandrine est venue avec deux amies. "J'habite Wimereux. J'aime me balader et me baigner sur nos belles plages. Depuis 2 ans, je trouve que la présence de déchets a terriblement augmenté. Au début, je ramassais seule les déchets que je croisais sur mon chemin. Mais la mer en rejette de plus en plus et il n'y a pas vraiment d'endroit pour les déposer. Alors je préfére me mobiliser avec d'autres bénévoles, c'est plus efficace et on se sent moins seule !"



Depuis 10 ans, l'association Nature libre organise chaque mois, un ramassage de déchets, sur une de nos plages de la Côte d'Opale. Des collectes ouvertes à tous, sans inscription, de Fort-Mahon-Plage à Grand-Fort-Philippe. Pour cette année 2019, c'est prés de 3 tonnes de déchets qui ont été ainsi ramassées.

Une prise de conscience globale des causes de cette pollution

Ramasser des déchets, une tendance

Thomas Hemberger, coordinnateur de l'association rappelle que les causes de cette pollution sont multiples : "Même si l'on connait l'origne des déchets rejettés par la mer - pollution maritime ou terrestre - Il y a une forme de no man land sur les plages. Tout le monde se rejette la responsabilité du nettoyage. Collectivités locales, mairies, citoyens, industriels ... Nous, on tente de combler ce vide. Ça fait 12 ans qu'on collecte et on constate qu'il n'y en a pas plus ou moins de déchets sur les plages. Cette pollution est diffuse. C'est par la prise de conscience face aux emballages et autres déchets du quotidien que l'on va faire baisser la consommation grande productrice de déchets. C'est en amont qu'on doit les gérer. Moins en produire pour moins en ramasser !"Marcher, courir, faire du vélo, plonger, tout en nettoyant la nature, cela n'a plus rien d'anecdotique. Une tendance qui s'affiche pas seulement pour se donner bonne conscience. Ramasser les ordures nécessite plusieurs heures d'efforts physiques, pas toujours agréables. "On se rend compte que le citoyen préfère réaliser une action ponctuelle, presque sur-mesure et pas trop loin de chez lui, plutôt que de s'engager dans une associations qui nécessite un plus grand investisement."Alors si l'envie de participer à cette action citoyenne vous tente, seul ou en famille, c'est facile. Rendez vous le mois prochain sur la plage d'Ecault, à Saint-Etienne-au-Mont . Apportez votre bonne humeur, les gants et les sacs poubelles vous seront fournis sur place.