RÉSULTATS. Municipales à Wimereux : Jean-Luc Dubaele (DVD) largement en tête des quadrangulaires

À ce sujet, la rédaction vous recommande Municipales dans le Pas-de-Calais : découvrez les résultats du second tour dans votre commune

Embouteillage à la succession du maire

Cinq plaintes et une bataille impitoyable

Jean-Luc Dubaele (Divers droite) est le nouveau maire de Wimereux, avec une très nette avance : 45,4% selon les chiffres officiels.Il devance ainsi Aurélien Portuese (31,3%), Catherine Papyle-Lefebure (16,6%) et Joël Fernagut (6,7%).L'ancien patron de l'Intermarché local, actuel propriétaire d'un supermarché de Boulogne-sur-Mer, a pris la succession du maire sortant Francis Ruelle, qui ne s'était pas représenté à un nouveau mandat.Arrivé second au premier tour, il a bénéficié du soutien des deux listes qui ne s'étaient pas maintenues, ainsi que de l'appui du maire sortant. Il devance ainsi trois autres candidats : Aurélien Portuese (qui était arrivé en tête du premier tour), Catherine Papyle-Lefebure et Joël Fernagut.La bataille pour la succession de Francis Ruelle (Divers droite) à la tête de la petite ville balnéaire (6575 habitants), après trois mandat a été très dure : quatre candidats ont dépassé le score de 10% au premier tour, synonyme de maintien au second tour. Et aucun n'a accepté de fusionner sa liste avec un autre.(Divers centre) était arrivé en tête avec 32,46% des voix, suivi deDivers droite) avec 23,52%, de(Écologiste) avec 18,76% et de(Divers droite) avec 11,51% des suffrages exprimés.Parmi les deux derniers candidats, qui n'ont pas atteint le seuil des 10% de voix,(Divers centre) et(LR) avaient tous deux appelé à voter pour Jean-Luc Dubaele.Le maire sortant, Francis Ruelle, a lui aussi fini par sortir de son silence pour confier le 23 juin à La Voix du Nord qu'il voterait pour Jean-Luc Dubaele, "pas en tant que maire, mais en tant que Wimereusien".La campagne de l'entre-deux tour a en tout cas été âpre : une plainte pour agression sexuelle sur mineure a été déposée début juin contre Aurélien Portuese, comme le rapportait la Voix du Nord . Ce à quoi la tête de liste de "Wimereux en mieux" a répliqué par une plainte pour "dénonciation calomnieuse". À cela s'ajoutent les plaintes de plusieurs candidat, pour "injure" et "diffamation", après avoir eu accès à des messages a priori cryptés qui les insultaient. En retour, une plainte pour "divulgation de conversations privées", raconte France Bleu Sur France Info, retrouvez le détail des résultats du 2eme tour des Municipales à Wimereux