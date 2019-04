Wimereux : la pose des pavés en coquilles Saint-Jacques recyclées a débuté

Aménagement de l'avenue Foch à Wimereux

"Ça rend bien"

Une cinquantaine de places seront matérialisées sur ce parking / © France 3 Côte d'opale - Loïc Beunaiche

Un parking gratuit de 50 places

"C"est magnifique et original. C'est une belle vitrine pour la commune". Ce riverain de l'avenue Foch ne cache pas sa joie en montrant ce nouveau revêtement pour le moins original. Composé à 30% de coquilles Saint-Jacques recyclées et 70% de quartz, ce pavé présente un double intérêt, esthétique et drainant.Fabriqués en Picardie et brevetés par une école d'ingénieurs de Normandie (ESITC), ces pavés nouvelle génération ont un pouvoir drainant : sous le futur parking très lumineux, un bassin de rétention de 1000 mètres cubes va récupérer les eaux de pluie et le trop-plein des toits.Depuis longtemps, cette rue pourtant proche de la mer était considerée comme le parent pauvre de la station balnéaire. Avec ces travaux, le mal est réparé et Joël Fernagut est un adjoint (chargé de l'urbanisme et du développement durable) heureux: "C'est ce que l'on attendait, le fait de voir les coquilles à l'intérieur, c'est sympathique. L'ensemble est pas mal".Une démarche esthétique à laquelle s'ajoute un aspect environnemental: "L'intêret c'est d'avoir des matériaux locaux et une économie circulaire. Ce sont des coquilles qui sont pêchées juste à côté" explique Clément Delobel, responsable du bureau d'études INGEO. Et l'innovation fait florès puisque le bureau d'études a déjà été consulté par d'autres communautés de communes.Encore un peu de patience avant de profiter pleinement de cette avenue Foch et son parking embellis. Les travaux doivent être terminés pour fin mai juste avant le début de la saison touristique.