Wimereux : quand les coquillages se transforment en pavés

C'est un matériau intéressant par rapport à la résistance du pavé, qui va pouvoir résister au trafic, à la circulation de véhicules. Si on prend une coquille de moule par exemple, on voit que c'est beaucoup plus friable que la Saint-Jacques. - Clément Delobel, responsable bureau d'études Ingeo

Ça nous fait une économie de matière, et le béton conçu a la particularité d'être drainant, donc l'eau va s'écouter en travers et retourner dans la nature. - Bertrand Bedel, président d'Alkern

Wimereux, c'est une ville qui a été construite sur des dunes. Avec notre architecte conseil, on a réfléchi à un ensemble, avec nos trottoirs, nos parkings, qui rappellerait cette couleur dune, sable. - Joël Fernagut, adjoint au maire chargé de l'urbanisme et du développement durable

Sous les pavés, la plage... le slogan de mai 68 devrai bientôt trouver son application concrète à Wimereux , près de Boulogne-sur-Mer. Pour refaire le cœur de son centre-ville, la commune a choisiLe coquillage, une fois concassé, va intégrer le béton qui formera ces pavés très particuliers. Une idée brevetée par une, et réalisée par unintègre des coquilles Saint-Jacques, et non des moules ou des huitres, pour leurAlvéolés, poreux, filtrants, ces pavés d'un nouveau genre se fabriquent avec moins de granulats, moins de sable.L'avenue Foch de Wimereux et sa place, qui seront repavées sur 1600 m² dans un premier temps, devraient retrouver, comme le voulait la commune.Un choix qui a un coût ;. Justifié, selon les élus wimereusiens, par les gains en matière de développement durable.