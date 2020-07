41 migrants ont été secourus ce vendredi au large de Wissant et d’Hardelot

[#Opération] Sauvetage de 5 migrants au large de Calais (62) par le patrouilleur des garde-côtes Jacques Oudart Fourmentin de la @douane_france sous la coordination du #CROSS Gris-Nez ▶️ https://t.co/pSWcE2Q8nK pic.twitter.com/JQsYNrzhTL — Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche) July 30, 2020

Il était 6h45 ce vendredi matin lorsque le patrouilleur des garde-côtes de la douane française a secouru une première embarcation de migrants au large de Wissant. Ils étaient onze à bord, et se trouvaient en difficulté.Ils ont été débarqués peu avant 9h00 à Boulogne-sur-Mer et pris en charge par la police aux frontières (PAF 62).Auparavant, vers 5h00 ce vendredi matin, le CROSS a été informé via un appel du SAMU d’une autre embarcation en difficulté, cette fois au large d’Hardelot.A bord, 30 migrants, dont 6 enfants et 2 personnes en situation de handicap physique. Ils ont été secourus à bord du RIAS Abeille Languedoc de la Marine nationale.Ramenés au port de Calais, ils ont ensuite été pris en charge par les pompiers du SDIS 62 et la police aux frontières (PAF 62).Tous sont sains et saufs.Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord rappelle que le détroit du Pas-de-Calais est l'une des zones maritimes les plus fréquentées au monde, où les conditions météorologiques sont souvent difficiles (120 jours de vent supérieur ou égal à force 7 en moyenne annuelle par exemple), et donc dangereux pour la vie humaine.