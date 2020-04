Traversées de la Manche : une embarcation de migrants chavire au large de Wissant

Des opérations de recherches ont été engagées vers 7h30 ce vendredi 24 avril, après qu'une embarcation de migrants qui tentaient de traverser la Manche s'est retournée au large de Wissant."12 personnes ont été retrouvées sur la plage de Stouanne (62) et pris en charge par le police aux frontières (PAF) 62. Plusieurs personnes seraient restées à la mer selon les témoignages", indique la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord dans un communiqué.Quatre personnes seraient restées à l'eau, selon les témoignages recueillies. Une vedette côtière de surveillance et un hélicoptère ont été mobilisés pour les retrouvées. Elles ont été découvertes saines et sauves sur la plage de Stouane (62).