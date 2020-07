VIDÉO. À Wissant, Vincent Delliaux, passionné de flobarts, veut faire revivre ces bateaux typiques de la Côte d'Opale

À ce sujet, la rédaction vous recommande Ambleteuse : il perpétue la tradition du flobart

Vincent Delliaux, passionné de flobarts • ©France 3 Nord Pas-de-Calais

L’objectif de relancer la pêche à bord des flobarts

À 37 ans, Vincent Delliaux est président de l'association des flobarts des Deux Caps. Ce marin-pêcheur, comme son père et son grand-père, navigue régulièrement au large de Wissant (Pas-de-Calais) sur un de ces vieux bateaux à fond plat, comme une cinquantaine de membres.Aujourd'hui, l'association présidée par Vincent Delliaux en possède une trentaine et s'active pour qu'ils retrouvent toute leur place sur la Côte d'Opale. "Ce sont des bateaux qui nous sont parfois offerts par des propriétaires. Ils préfèrent voir leur bateau naviguer et que l'on s'en occupe. Ce sont aussi des bateaux qu'on achète, des répliques de flobart."Autrefois utilisé pour la pêche de Berck à Sangatte, ces bateaux ont disparu, peu à peu écrasés par la modernité. "On espère relancer la pêche professionnelle à bord des flobarts à Wissant. Notre association serait prête à offrir un flobart à un jeune qui voudrait s'installer dans le village." Il insiste : "Un flobart doit flotter. Il n'est pas là pour servir de pot de fleurs.""Cette baie est magique, on y retrouve la fraternité, l'amour de cette région avec cette nouvelle génération", explique Arnaud Delebarre, membre de l'association et petit-fils du chanteur Raoul de Godewarsvelde. Ensemble, ils espèrent désormais traverser le détroit du Pas-de-Calais à la voile, avec une dizaine de flobarts l'été prochain.