Wissant : deux blocs de défense de la Seconde guerre mondiale "neutralisés", soit 60 kg d'équivalent TNT

Deux blocs de défense côtière datant de la Seconde guerre mondiale et contenant un total de "60 kg d'équivalent TNT" ont été neutralisés lors d'une opération de déminage mardi sur la plage de Wissant (Pas-de-Calais), a annoncé la préfecture maritime.

Plus de 45 effectifs ont été mobilisés dont 18 de la gendarmerie, 4 du @ActuSDIS62, 4 de la préfecture et de la sous-préfecture, 7 plongeurs-démineurs, 8 de la @premarmanche et de la gendarmerie maritime ainsi que les services de la mairie de #Wissant et du Département. pic.twitter.com/lQ1DQRHDIc