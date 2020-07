Wissant : la population confinée, ce lundi matin, pour cause de déminage

Ce matin, l'accès à la plage de Wissant était interdit de 7h à 13h. Les habitants étaient sommés de rester chez eux et de fermer leurs volets pour éviter les bris de verre. En cause, le déminage d'engins de la seconde guerre mondiale.

À ce sujet, la rédaction vous recommande Opération de déminage à Wissant : en pleine période de vacances, la plage va être interdite

⚠️ #Déminage

L’opération de déminage de deux blocs de défense et d’une barre de béton, découverts sur la plage de #Wissant, sera effectuée par les plongeurs-démineurs de la marine nationale le lundi 6 juillet 2020.



➡️Pour en savoir ➕ sur cette opération: https://t.co/6qjvVFFOMn pic.twitter.com/4iGTifioRJ — Préfet Pas-de-Calais (@Prefet62) July 3, 2020

À ce sujet, la rédaction vous recommande 25 000 habitants confinés ou évacués à Boulogne-sur-Mer : trois questions sur le déminage exceptionnel d'une bombe

À ce sujet, la rédaction vous recommande Mai/juin 1940 : France 3 va vous raconter la bataille de France au jour le jour dans le Nord et le Pas-de-Calais

Près de 1000 personnes sont confinées chez elles depuis ce matin, le temps de mener à bien une opération de déminage. La plage et les territoires à 1.5km autour du littoral sont interdits au public. Le camping municipal a aussi dû être évacué.Des plongeurs de la marine nationale procèdent ainsi au déminage de trois "pieux de Rommel", des engins explosifs allemands installés sur le littoral français, qui devaient exploser au contact des navires alliés. Régulièrement, à cause des marées et des mouvements de sable, ce type d'engin explosif, dont la charge est encore active, remonte à la surface de la plage.En janvier déjà, le village avait connu une opération de déminage.Des événements qui arrivent souvent dans le Pas-de-Calais, un héritage des deux guerres mondiales.​​​​​​​