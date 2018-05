On a fait le maximum de notre côté pour attirer les repreneurs

Wizernes : les salariés d'Arjowiggins voient la lumière au bout du tunnel

Intervenants : Franck Sailliot, Délégué CGT ; Bertrand Petit, Vice-président CAPSO chargé de l'action économique ; Romuald Cozzani, Ex-papetier - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Loïc Beunaiche et Pascal Mahieu. Montage de François Lefebure.

La reprise du site papetier d'Arjowiggins à Wizernes s'esquisse, tout comme le sourire sur les le visage des salariés.Leur espoir vient d'un imprimeur local,qui devrait s'associer à un entrepreneur finlandais pour fonder Wizpaper. À terme, l'usine ressuscitée fournirait du papier pour cartons ondulés." confie Franck Saillot, délégué CGT. "On a toujous cru au redémarrage de l'usine l'usine a toujours été performante, toujours sous tension. On a fait le maximum de notre côté pour attirer les repreneurs."ajoute Romuald Cozzani, un ancien du site. "On sait qu'on va redémarrer de zéro, mais on connait usine, on connaît les machines !"La maison-mère d'Arjowiggins Sequana aurait donc cédé le site industriel pour deux millions d'euros. On estime à 120 le nombre d'emplois repris sur trois ans.L'investissement, lui,L'État, la région Hauts-de-France et la CAPSO (la communauté de communes de Longuenesse) vont y participer.