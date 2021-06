Pas-de-Calais. L'Agence du don en nature redistribue 500 000 fournitures scolaires pour la rentrée 2021

"La rentrée scolaire est un moment déterminant dans la vie de chaque enfant, mais elle est encore trop souvent un choc brutal pour le budget de nombreuses familles en situation précaire. Une situation qui continue à se dégrader en cette année de pandémie et de crise économique", explique Romain Canler, directeur général de l’Agence du don en nature, qui invite d'autres entreprises-partenaires à rejoindre l'opération.



Selon la Confédération syndicale des familles, le coût de la rentrée scolaire aurait augmenté de 6,2% en 2020 par rapport à 2019, toutes classes confondues. Pour un élève de 6e, c'est même presque une augmentation de l'ordre du double, s'établissant à 407 euros par élève.



Or selon l'Unicef, en France, un enfant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. C'est-à-dire que trois millions d’enfants de 3 à 18 ans sont actuellement en situation de précarité matérielle et n’ont pas accès à l’ensemble des fournitures scolaires essentielles. "Or, l’accès à ces produits est un facteur clé de succès dans la scolarité et à l’intégration dans la société", note Pierre Roy, du service communication de l'Agence du don en nature.

500 000 produits neufs pour 50 000 élèves

Du coup, face à cette situation, l'association, dont l'entrepôt-logistique se situe à Dourges (62) a collecté auprès de ses entreprises partenaires quelque 500 000 produits neufs comme des cartables, trousses, calculatrices, cahiers, feutres, stylos mais également près de 50 000 vêtements et chaussures.

Sur catalogue en ligne, les associations caritatives partenaires choisissent ce dont elles ont besoin pour les élèves avec qui elles sont en contact direct, et l'Agence du don en nature leur livre -sans frais de port pour la première commande- les fournitures scolaires.

Lors d'une distribution de fournitures scolaires • © Charlotte Schousboe

L'Agence du don en nature, quesaco ?

Chaque année, près de 600 millions d’euros de produits non-alimentaires sont détruits alors que plus de 10 millions de français vivent sous le seuil de pauvreté et n’ont pas accès à tous les biens de première nécessité. En 2008, c’est ce constat consternant qui provoque la création de l’Agence du don en nature. Son objectif : collecter les produits invendus non-alimentaires de 1ère nécessité pour les redistribuer aux associations qui viennent en aide aux femmes, aux hommes et aux enfants en situation de précarité.

Aujourd’hui, l’association collecte et redistribue chaque année près de 7 millions de produits à plus d’1 million de bénéficiaires. Passerelle entre le monde de l’entreprise et le monde associatif, elle compte sur plus de 200 entreprises partenaires et s’appuie sur un réseau de 1100 associations.