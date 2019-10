Pas d'étape dans les Hauts-de-France, la part belle aux montagnes, le Tour de France perd-il le nord ?

Des réactions énervées

Ce parcours est une HONTE !!!

A croire qui ne connaissais pas les départements au dessus de Lyon et de Paris

C est pas le tour de France mais le tour du Sud de la France #lequipeVELO #TDF2020 #BOYCOTTTDF2020

Le #TDF2020 va être le Tour de mi-France.

En fait, ceux qui font le parcours feraient peut-être mieux de carrément faire un communiqué dans lequel ils chient clairement sur le nord et l'ouest du pays, ça sera plus clair...

Carte du Tour de France avec les tracés des quatre dernières années superposés à celui de 2020. / © Lamalande

A quoi va ressembler le Tour 2020 ?

Et les précédents Tour ?

Le tracé 2020 du Tour de France a été dévoilé ce mardi 15 octobre. Il a surpris plus d'un habitant des Hauts-de-France, la région étant totalement occultée du parcours.Ce tracé a généré de nombreuses réactions sur Twitter : "Ce parcours est une HONTE !!!" s'énerve cet internaute qui appelle au boycott du prochain Tour. "Ce n'est pas le tour de France mais le tour du Sud de la France".Même critique chez cet autre internaute."Le Tour de France 2020 va être le Tour de mi-france"."Aujourd'hui avec 3 500 kilomètres de course, on ne peut plus passer partout", se défend le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme sur France Info . "La carte du Tour a été coupée en deux dans le sens de la longueur l'année dernière. C'est coupé en deux dans le sens de la largeur en 2020 [...] Quand on superpose les cartes du Tour de France, en cinq ou six ans, on est allé partout".Un internaute a superposé les tracés des précédentes éditions avec celui de l'édition 2020 :Pour lui ce nouveau tracé permet de proposer un parcours atypique : "C'est vrai que le départ de Nice [...] fait que l'on a privilégié ce qu'on pouvait avoir et qu'on a rarement, à savoir la montagne et la moyenne montagne".Le tour de France débutera plus tôt (le 27 juin) cette année du fait des Jeux Olympiques de Tokyo pour se clôturer le 19 juillet. Une demi-douzaine d'arrivées auront lieu sur des sommets. Dix étapes de montagne sont prévues pour un seul contre la montre.Parmi les points clés du parcours, on trouve le col de Loze. Ce sommet alpestre situé au-dessus de Méribel, sera le plus haut point du Tour car il culmine à 2304 mètres. "C'est une succession de ruptures de pente, toutes plus brutales les unes que les autres", explique le directeur du Tour.Alors que l'édition précédente débutait à Bruxelles, cette nouvelle édition n'aura que des étapes françaises. Parmi elles, l'étape de la Planche des Belles-Filles, dans les Vosges, qui voit passer le Tour pour la cinquième fois depuis 2012. Elle accueillera l'avant-dernière étape du Tour de France et sera le seul contre-la-montre individuel de l'édition.Le Nord Pas-de-Calais n'est pas à plaindre. Lors de l'édition 2018, le Tour était parti d'Arras pour rejoindre Roubaix et en 2019, les coureurs cyclistes avaient quitté Courtrai en Belgique pour arriver à Maubeuge dans le Nord.Deux tracés qui venaient mettre fin à deux ans de disette... Alors combien de temps faudra-t-il attendre pour accueillir à nouveau le Tour de France dans la région ?