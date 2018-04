Pas de grève SNCF mardi, mais des perturbations dans les Hauts-de-France

Certes, il n'y aurades cheminots ce mardi 10 avril. Mais après deux jours de grève, le trafic met un peu de temps avant de revenir à la normale. Si le trafic desd'après la SNCF, des perturbations sont à attendre sur les lignes TER et Intercités de la région.circuleront (ainsi que 161 cars), etCliquez ci-dessous pour consulter

Comment s'informer au mieux sur la grève ?



Le plus recommandé est de télécharger l’application pour mobile SNCF. Elle est actualisée au fil des heures avec la liste des trains qui circulent.



Le site TER Hauts-de-France contient également toutes les infos nécessaires.



Autre possibilité : le bon vieux téléphone. Composez le 0800.801.801 (appel gratuit) du lundi au samedi, de 6h00 à 21h00. Le dimanche et les jours férié, de 8h00 à 20h00.





Comment se faire rembourser ses billets ?



L’échange de billets TER est possible jusqu’à 10 jours après la date de début de validité du billet. Tous les billets non utilisés sont remboursables sans frais jusqu’à 61 jours après la date de début de validité du billet.



Grandes lignes : échange et remboursement sans frais des billets non utilisés.