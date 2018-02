Pas de transports scolaires dans l'Aisne, l'Oise et une partie de la Somme mercredi 7 février

© Capture d'écran

L'Aisne et l'Oise seront touchées dès le début de soirée par un épisode neigeux important qui perdurera une partie de la nuit. Dans l’Aisne, la suspension des transports scolaires et interurbains est prolongée pour la journée du mercredi 7 février 2018. Elle avait été instaurée mardi midi. Aucun service ne sera donc assuré le 7 février 2018.Même chose dans l'Oise. Pour être informé gratuitement et en temps réel des perturbations transport, pensez à vous inscrire sur le site www.oise-mobilite.fr (rubrique « mon espace ») afin de recevoir les éventuelles perturbations des lignes.



La Somme sera moins touchée par la neige. Néanmoins, le Conseil régional des Hauts-de-France suspend les lignes suivantes :

Pour les lycées et les collèges :

Pour les écoles primaires et maternelles :