Des passagers du vol Rome/Beauvais Ryanair dérouté à Vatry livrés à eux-mêmes

@Ryanair, alors comment vous dire que rester sur un siège pas confortable, sans nourriture, abandonnés par vous même à l'aéroport de vatry sans aucune possibilité de rentrer sur Beauvais. Alors si une possibilité de passer par Paris un jour de grève pour un train à 5h ???????? pic.twitter.com/yhqkT2eG8N — Vincent Bluche (@FkFVinz) 29 mai 2018

Un aéroport au milieu de nulle part, où ni car ni Uber ni taxi ne passent à cette heure-ci... Le personnel de l'aéroport vient de sortir les lits de camp... je la sens mal cette nuit... — à Vatry https://t.co/taYtggVvKo — Holta Hoxha-Carron (@h2olta) 28 mai 2018

Toujours sur le tarmac de Vatry ... #galere pic.twitter.com/EIGKxFrJg3 — dek (@dekonnection) 28 mai 2018

Un avion de la compagnie Ryanair qui devait déposer ses passagers à Beauvais lundi soir a été détourné vers l'aéroport de Paris/Vatry dans la Marne à causes des orages dans l'Oise. Les 185 passagers ont vécu une longue nuit d'attente après l'atterrissage livrés à eux-mêmes.Une passagère du vol raconte sa mésaventure. "L'avion était parti avec 45 minutes de retard de Rome. Il y avait des enfants et des femmes enceintes, aucune boisson ne leur a été donné pour se désaltérer, alors qu'il faisait très chaud. Quant à l'aéroport de Vatry qui n'attendait pas un nombre aussi important de passagers, il n'avait pas de quoi nous accueillir. Les distributeurs de boissons se sont vite vidés. Vers 2 heures du matin, nous avons eu de l'eau et des lits de camp. Le matin, les enfants ont eu des biscuits, mais pas de véritable petit déjeuner. Concernant notre retour vers Beauvais, se sont les directeurs des deux aéroports qui l'ont organisé, le directeur de l'aéroport de Beauvais-Tillé a fait le déplacement à Vatry.À noter qu’aucun responsable de la compagnie n’était présentà Vatry", alors que la compagnie avait annoncé, dès l’atterrissage, la mise à disposition de bus pour rejoindre l’aéroport de Beauvais-Tillé."Certaines personnes ont organisé elles-mêmes leur départ en direction de Beauvais en commandant des navettes taxis à leurs frais. Ce matin, une partie des passagers est encore à Reims nous attendons toujours notre rapatriement vers Beauvais."Les passagers mécontents racontent leur nuit à Vatry sur les réseaux sociaux.