Passi : “J'ai été approché par le RC Lens”

Franck Passi sur son avenir : "J'ai été approché par le #RCLens et par d'autres clubs... (...) Un beau club, un bon projet (...) On en saura plus au début de la semaine prochaine" #19H30SPORT pic.twitter.com/AGeKQ4qtpf — 19H30 SPORT (@19H30SPORT) 21 mai 2018

Montanier ?

sur le banc du? Ce n'est pas une rumeur. rien n'est officiel mais on sent bien qu'il se passe quelque chose autour de l'ancien coach de l'OM et du LOSC.Actuellement consultant sur Canal +,a évoqué son avenir et a asurtout confirmé qu'il avait été approché par le RC Lens : "C'est une vérité. Je ne peux pas le nier. Je ne peux pas nier non plus que j'ai été approché par d'autres clubs."Mais il a tenu également à dire que rien n'était signé : " Rien n'est ficelé avec le RC Lens ni avec aucun autre club. J'ai deux-trois rendez-vous cette semaine." Le défil'intéresse-t-il ? C'est un beau challenge. Un beau club, un bon projet, un beau terrain, de belles installations. (...) On en saura plus d'ici la fin de la semaine, ou au début de la semaine prochaine".Eric Sikora a été débarqué officiellement du poste d'entraîneur. Depuis de nombreux noms circulent : Baup, Hantz, Mercadal... Selon La Voix du Nord , Philippe Montanier serait désormais en tête de liste dans la pensée des dirigeants Sang et Or. L'ancien entraîneur de l'USBCO et du VAFC est actuellement en poste à la Direction technique nationale (DTN) où il est en charge de la formation des futurs entraîneurs. Il est agelement annoncé par d'autres médias à Caen.