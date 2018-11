80 bénévoles dans les champs

McCain en partenariat avec les Banques Alimentaires et le Gappi, organisait la troisème édition du Patathon en septembre et octobre dans les Hauts-de-France. Objectif : glaner les pommes de terre laissées de côté après la récolte. L'opération s'est déroulée dans le Nord et le Pas-de-Calais à Fretin et près de Bouvigny Boyeffles. Toutes les pommes de terre ramassées ont été offertes aux bénéficiaires des banques alimentaires.Le Patathon est un événement gratuit, les bénévoles ont ramassé plus de 700 kilos de pommes de terre. En plus des 80 personnes mobilisées, pour cette nouvelle édition 25 enfants d'une école primaire de Villeneuve d'Ascq ont pu être sensibilisés au gaspillage alimentaire.