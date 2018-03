Pauvreté : 8 chiffres inquiétants pour la région Hauts-de-France

1. 18,3% de personnes pauvres dans les Hauts-de-France



2. Surendettement important

3. Le taux de chômage le plus élevé de France

© INSEE



4. Chômage des jeunes



5. Retard scolaire



6. Illettrisme plus répandu

7. Logements plus vieux qu'ailleurs

8. CMU

Les chiffres publiés par l'ce jeudi mettent de nouveau l'accent sur une réalité : la région Hauts-de-France reste fragile, pauvre, en grande difficulté sociale. La. Cette pauvreté touche tous les domaines : de la santé à l'éducation, en passant par le logement."L’ensemble des indicateurs socio-économiques sont plus défavorables : surendettement, taux de chômage, niveau de diplôme, illettrisme, pauvreté des locataires, recours aux soins", écrit l'organisme chargé de la statistique.Voici 8 indicateurs inquiétants pour la région.Le seuil de pauvreté est fixé par l'INSEE à 60% du revenu médian. Soit 1020€ par mois en 2014 pour une personne seule. 18,3 % des habitants de la région gagnent moins. C'est le taux le plus élevé de France métropolitaine (14,7 %) après la Corse (20,3 %).On compte 12 dossiers de surendettement déposés pour 1 000 ménages dans la région en 2015, contre 8 pour 1 000 en France métropolitaine.11,9% de la population active est auau 3ème trimestre 2017. C'est beaucoup plus que le taux français : 9,4%.Un indicateur inquiétant à l'intérieur même de la question du chômage.La part de jeunes de 18–25 ans qui ne sont ni emploi ni en formation (29 %) est la plus élevée de France métropolitaine (23 %)."À la rentrée 2016, la part d’élèves entrant en 6e avec un an de retard (11 %) est la plus élevée de France métropolitaine (9,3 %), après laCorse", écrit l'INSEE dans son étude.L’illettrisme est plus répandu que dans les autres régions françaises.contre 3,6% en moyenne en France. "4 départements sur 5 parmi ceux au taux le plus élevé de France métropolitaine."55 % des résidences principales ont été construites avant 1970 contre 47 % en France métropolitaine. Autre chiffre sur le même thème : "34 % des locataires sont en situation de pauvreté, contre 27 % en France métropolitaine", explique l'INSEE.La part des personnes éligibles qui bénéficient de la(CMU-C) dans les Hauts-de-France est la plus élevée (71 %) de France métropolitaine (63 %).