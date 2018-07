Pavard, de la fan-zone de Lille en 2016 au titre de champion du monde : “Je sors de nulle part”

2016 : Benjamin Pavard assiste à l’Euro 2016 depuis une fan zone



2018 : Champion du monde



Toujours croire en ses rêves... pic.twitter.com/Bfw62zZHMR — Actu Foot (@ActuFoot_) 15 juillet 2018



Des larmes



Invaincu !

0 - Benjamin Pavard n’a jamais perdu le moindre match avec l’équipe de France de football – toutes catégories d’âges confondues (12 avec les A, 15 avec les Espoirs, 4 avec les U19). Amour . #FRACRO #CM2018 pic.twitter.com/vhFL3u9nMT — OptaJean (@OptaJean) 15 juillet 2018

Il n'en revient pas. A 22 ans,est champion du monde. Ce dimanche soir, ses premiers mots ont été forts et symboliques de ce "miracle" : "C'est quelque chose de ouf à 22 ans, je sors de nulle part. Je pense que je ne réalise pas encore totalement. Quand on va rentrer en France on va voir toute la ferveur du peuple français, cela va être quelque chose d'énorme, je n'attends que ça."Le retour en arrière est vertigineux. Il y a deux ans et demi, il quittait le, un peu en froid, pour tenter une expérience en D2 allemande à Stuttgart. Le voilà révélation du mondial, titulaire devant Sidibé, son aîné pressenti lors des matchs de préparation, buteur décisif face à l'Argentine...Avec aussi cette chanson devenue tube de l'été : "Benjamin Pavard, Benjamin Pavard / Je crois pas que vous connaissez / Il sort de nulle part / Une frappe de bâtard / On a Benjamin Pavard".Sur les réseaux sociaux, une photo continuait à circuler ce dimanche soir : on y voit Benjamin Pavard avec des amis dans la fan-zone de Lille pendant l'Euro 2016 en tant que simple supporter de l'équipe de France... Quel ascension !"C'est vrai qu'il y a deux ans, j'étais avec mes potes sur la fan-zone de Lille, il y a un an je jouais en deuxième division allemande, a-t-il confirmé. J'ai enchaîné les matches et là on est champions du monde. Des choses comme ça, c'est très rare.Une statistique colle à Benjamin Pavard depuis plusieurs semaines et elle continue à se vérifier. Le Nordiste n'a toujours pas perdu le moindre match en Bleu depuis le début de sa carrière internationale, toutes catégories d'âge confondues. 31 matchs sans défaite dont 7 lors de la Coupe du monde en Russie.