Pavard a-t-il signé au Bayern Munich ?

35 millions d'euros ?

L'article de Kicker sur Pavard au Bayern, traduit. pic.twitter.com/lhq8KH3bVO — ᴇs ⸗ ᴇᴛ (@einschusseintor) 4 juillet 2018

C'était écrit : l'excellent début de coupe du Monde de Benjamin Pavard attise forcément les convoitises et fait monter les enchères. Selon la presse allemande, le Nordiste a signé au. Pas pour la prochaine saison. mais la suivante. Le champion d’Allemagne compterait bien payer le montant de sa clause libératoire.joue depuis août 2016 au Vfb Stuttgart (où il avait signé après deux saisons au LOSC en tant que pro). Il y a joué 34 matches sur 34 cette saison et a contribué à la bonne 7ème place de ce promu en Bundesliga.Alors, a-t-il vraiment signé en plein Mondial un nouveau contrat avec le club allemand N°1 (où joue l'autre Nordiste Franck Ribéry) ? Non pas vraiment. "Il y a eu au cours de cette saison 2017-2018 une rencontre entre les deux clubs et, comme l'ont affirmé des sources internes, un accord sur le transfert (de Pavard) au 1er juillet 2019", écrit le magazine Kicker. A lire avec prudence et distance. Rioen n'est confirmé officiellement. Encore moins à quelques de France-Uruguay.Pavard resterait donc une dernière saison à Stuttgart. "Nous sommes prêts à trouver une solution pour le 1er juillet 2019, avec un club qui collaborera proprement et correctement avec nous", avait d'ailleurs expliqué son club il y a quelques semaines.Benjamin Pavard devra donc rompre son contrat qui court jusqu’en 2021 et le Bayern Munich régler sa clause libératoire estimée à 35 millions d’euros. Un record ! Le natif de Jeumont deviendrait donc le cinquième plus gros transfert de l’histoire du club bavarois, à seulement 22 ans. Le LOSC l'avait vendu 4M€ à Stuttgart.