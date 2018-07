Pavard et Varane ont une station de métro parisien à leur nom !

Comme en Belgique

[#MerciLesBleus] Nous AVRON gagné ! La #RATP célèbre l’@equipedefrance sur son réseau. 6 nouvelles stations de métro en l'honneur des Bleus #ChampionsDuMonde ! #FiersdetreBleushttps://t.co/sGqA6ncNlB pic.twitter.com/Hxl99Xg36E — Ligne 2 RATP (@Ligne2_RATP) 16 juillet 2018 RATP CM2018 Pour célébrer la victoire de l' Équipe de France de Football, nous avons renommé 6 de nos stations ! Découvrez en images notre hommage aux Bleus Cet après-midi, c'est à bord d'un bus...

. Deux stations du métro parisien ont été rebaptisées aux noms de. Une opération organisée par la RATP pour fêter à leur façon les champions du monde.La société de transport a publié sur Twitter des montages montrant ce que ça pourrait donner.Pour, c'est la station "Varenne" sur la ligne 13 qui a été rebaptisée. Pour, c'est la station "Arts et métiers" sur la ligne 11. A noter que pour les Nordistes, les stations de métro n'ont pas été renommées en vrai, contrairement à 5 autres, sur lesquelles la RATP a ajouté des autocollants éphémères ce lundi matin.La station Charles de Gaulle étoile a été rebaptisée "On a 2 étoiles". Champs-Elysées Clémenceau a trouvé un nouveau nom à la gloire du sélectionneur sur la ligne 13 "Deschamps-Elysées Clémenceau". Il y aussi "Victor Hugo Lloris" et "Nous Avron gagné"...A noter que cette idée de jeux de mots a été inspirée à la RATP par la Belgique qui avait fait la même chose pour ses Diables rouges (ci-dessous pour Eden Hazard dans la station Arts-Loi à Bruxelles).