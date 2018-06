Pavard et Varane titulaires pour le 2ème match ?

Indiscretion @RTLFrance au vu des dernières heures. Lloris - Pavard - Varane - Umtiti - Lucas - Kante - Matuidi - Pogba - Griezmann - Mbappe - Giroud pour France-Perou. #CDM2018 #FRAPER — Bertrand Latour (@LatourBertrand) 19 juin 2018

A la veille de, 2ème match des Bleus en Russie, une question agite les nombreux commentateurs : quelle composition d'équipe ? Qui va quitter le groupe de stitulaires ? Qui va rentrer ?Nos deux Nordistes de l'équipe de France doivent sans doute regarder de très loin ce débat, sans appréhension particulière. Ils ont tous les deux joué le 1er match face à l'Australie et ont été convaincants. Ils ont séduit tous les deux Didier Deschamps. Du moins, si l'on en croit les indiscrétions sur la "compo".



Pour Varane, c'est presque évident. Pour Pavard, c'est déjà une belle confirmation. Arrivé comme remplaçant, le voilà dans la peau d'un titulaire deux matchs de suite. Il s'installe, tout va très vite...



Sur les réseaux sociaux, on apprend également que les joueurs de l'équipe de France ont pris l'avion entre Istra et Ekaterinbourg. Et que Varane a un plus gros casque que Pavard... La preuve en images.

Equipe de France : De Istra à Ekaterinbourg avec les Bleus I FFF 2018



Petit message au passage pour Raphaël Varane. La presse, quasi unanime, se demande, si vous allez devenir enfin le vrai patron de la défense. Enfin, disons, que c'est un débat lancé par les médias qui doivent tenir pendant des heures et des heures d'antenne.



Nabil Fekir, lui a tranché. Varane, leader ? Il l'est déjà : « C’est un peu un cadre malgré son jeune âge, il prend la parole, il donne des consignes. Faut pas oublier que c’est un joueur du Real Madrid et qu’il a gagné beaucoup de titres. »



Bonus nordiste : une info sur Ribéry

Pendant ce temps-là, loin de la Russie, un autre Nordiste, Franck Ribéry, prépare le Mondial 2026 ou 2030...