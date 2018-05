Les pavillons bleus dans les Hauts-de-France

Les 5 plages récompensés dans les Hauts-de-France

Monampteuil - Bassin de Monampteuil (Aisne)

Gravelines - Petit Fort Philippe (Nord)

Beauvais - Plan d’eau du Canada (Oise)

Berck-sur-Mer - Plage centre (Pas-de-Calais)

Cayeux-sur-Mer - Plage de la Ville (Somme)



Les 4 ports de plaisance récompensés dans les Hauts-de-France

Port Fluvial des Près-du-Hem Lille (Nord)

Port fluvial de la Porte du Hainaut (Nord)

Port de Plaisance d’Étaples (Pas-de-Calais)

Port de Plaisance de Saint-Valéry-sur-Somme (Somme)

Si vous voyez un drapeau bleu sur une plage ou à l'entrée d'un port de plaisance, c'est bon signe. Créé en 1985, le label "", de l'association "Teragir", récompense chaque année les sites de baignade (mers, lacs et rivières) les plus respectueux de l'environnement en France.Pour obtenir le label, il faut donc avoir une bonne qualité des eaux de baignade, une bonne gestion des déchets et mener des actions en faveur de l'environnement. "Pour obtenir le Pavillon bleu, nos critères sont de plus en plus sévères, explique le responsable du label Thomas Joly. Nous prenons par exemple en compte la moyenne des analyses des quatre dernières années pour mesurer la qualité de l’eau et n’accordons le label que si la qualité est excellente. Et nous avons imposé qu’il y ait au moins une plage de la commune accessible aux handicapés. »Mais attention, pour être labellisé, il faut d’abord être candidat (candidature payante). Certaines plages ou villes choisissent de ne pas l'être. Elles ne sont pas forcément irrespectueuses de l'environnement...Le palmarès 2018 intègre une plage de plus par rapport à l'an dernier dans les: Petit-Fort-Philippe à Gravelines.



En 2018, en France, il y a 293 labellisés "Pavillon bleu" : 107 ports, 186 communes pour 399 plages.