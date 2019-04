Pays-Bas : 7 sites à visiter en Zélande, à 1h15 seulement de Lille ou Dunkerque

La Zélande filmée par un drone

1. Retranchement

Une balade dépaysante à un plus d'une heure de Lille ou Dunkerque ? On vous présente la, une région peu connue des, loin d'mais juste à côté d'ouLa Zélande c'est une enclave hollandaise en territoire belge et une série de presqu'îles, îles et estuaires. Des paysages très plats, typiquement néerlandais. Très fréquentée pendant la pleine saison estivale, cette régionest une destination qui est aussi agréable en arrière-saison.Balades à vélo, volets parfaitement peints, briques, moulins, très longues plages... La côte y est bien mieux préservée que sur la côte flamande.Un nom français pour le 1er village desquand on vient de Bruges. Rien de très spectaculaire ni de marquant mais une ambiance paisible et un avant-goût en miniature de ce qu'est la. Moulins, chemins pour la balade à vélo, petits cafés accueillants et rues parfaitement entretenues.Un village en pleinbras de la mer du Nord en Belgique et aux Pays-Bas, aujourd'hui ensablé.

A faire/à voir à Retranchement : une balade dans le Zwin, un ancien bras de la mer du Nord, aujourd'hui ensablé. A vélo ou à pied. Reposant.



2. Cadzand

A faire/à voir à Cadzand : de longues balades sur la longue plage, parfaitement protégée par les dunes.



3. Veere

A voir/à faire à Veere : le marché du samedi avec huîtres fraîches, goudas et fromages, asperges et autres légumes de saison...



4. Zierikzee

A voir/à faire : la visite du Delta, le plus gros barrage d'europe, protégeant à lui tout seul la Hollande d'une éventuelle immersion.



5. Middelbourg

A voir/à faire à Middelbourg : visiter le Zeeuws Museum, pour découvrir l’histoire zélandaise.

6. Vlissingen

A voir/à faire à Vlissingen : le musée maritime Het Arsenaal pour mieux découvrir la mer du Nord.

7. Domburg

Juste aprèsla première station balnéaire des. Du sable et de la nature à perte de vue. Comme sur toute la côte zélandaise, les restaurants de plage sont très nombreux. Et vous ne manquerez pas de faire des photos près des poteaux entourés de mouettes.Le village, tout petit, à l'intérieur des terres, mérite aussi un petit coup d'oeil.Cette petite ville qui date du 12ème siècle et qui vivait du commerce de la laine venue d’Ecosse est sans doute le site le plus touristique de Zélande. Promenade paisible dans des rues dignes d'une maison de poupée. Typiquement néerlandais. Avec un port pittoresque et des boutiques soignées.Il faut rouler un peu plus vers le Nord-est pour aller jusqu'àet découvrir sa double porte avec pont mobile qui ouvre sur un vieux port. Rempli de beaux bâtiments historiques du 16e au 18e s ( la ville fut aussi la résidence des comtes de Hollande et Zélande), de rues typiques et de boutiques déco.Middelbourg est la plus importante ville de Zélande. Avec canaux hollandais, Markt (place) typique et ruelles préservées. Le cœur de la ville est occupé par une ancienne abbaye. On y trouve également le Musée de Zélande (Zeeuws Museum).Le plus gros port de Zélande. Quelques immeubles style côte flamande gâchent un peu le paysage mais Vlissigen (Flessingue en français) est une agréable station familiale. Le front de mer et les très longues plages avec cabanes colorées sont très agréables, surtout si vous aimez voir passer des énormes porte-conteneurs. Le musée maritime mérite un petit arrêt.Une petite station balnéaire (la plus vieille de Zélande) très fréquentée notamment par les Allemands.





A voir/à faire à Domburg : rendez-vous au sommet de la dune la plus haute du village. Belle vue sur Domburg et le littoral. Le phare de la ville voisine Westkapelle se visite également.



D'autres petites villes ou sites auraient pu faire partie de cette liste : Goes, Renesse, Hulst...