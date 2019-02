Pays-Bas : un ancien député anti-islam devient... musulman

Joram van Klaveren est connu pour avoir mené pendant des années une bataille acharnée contre l'islam à la chambre basse du Parlement néerlandais, pour le parti de Geert Wilders, le PVV (Parti pour la liberté).Cette formation plaidait pour une interdiction de la burqa et des minarets, affirmant "ne pas vouloir d'islam, ou aussi peu que possible aux Pays-Bas", note le quotidien Algemeen Dagblad (AD).



C'est en écrivant un livre contre l'islam que M. Van Klaveren, 40 ans, a changé de conviction, transformant son ouvrage en "une réfutation des objections que les non-musulmans ont" vis-à-vis de cette religion, explique-t-il dans une interview parue mardi dans le journal NRC."Si tout ce que j'ai écrit jusqu'à présent est vrai, et je le pense, alors je suis un musulman de facto", déclare-t-il. Son livre, intitulé "Apostat : du christianisme à l'islam à l'heure de la terreur séculaire", sortira prochainement.



Interrogé par la télévision privée néerlandaise RTL Nieuws, Geert Wilders a exprimé son étonnement : "Quelle histoire ! C'est un peu comme si un végétarien allait travailler dans un abattoir". "Je m'attendais à beaucoup mais ceci, je ne l'ai pas vu venir", s'est-t-il exclamé devant des journalistes.



M. Van Klaveren, qui a grandi dans un environnement chrétien strict, a confié auprès de NRC chercher sa conviction religieuse "depuis longtemps". "Cela ressemble un peu à un retour religieux pour moi", a ajouté l'ancien député, après avoir annoncé lundi soir à la radio publique s'être converti à l'islam fin octobre.

Conversion "surprise" La conversion de l'ancien député a surpris "à la fois ses amis et ses ennemis", a analysé le quotidien AD. C'est en 2014 qu'il a mis fin à sa collaboration avec le parti de Geert Wilders, après des commentaires controversés du chef du PVV, qui avait promis lors d'un rassemblement électoral "moins de Marocains" aux Pays-Bas. Deux ans plus tard, M. Wilders a été reconnu coupable de discrimination. Son procès en appel court toujours.



M. Van Klaveren a ensuite créé son propre parti anti-islam, "Pour les Pays-Bas" (VNL), avant de se retirer de la vie politique suite à un résultat décevant aux élections législatives de 2017.



Sa récente conversion à l'islam délie certaines langues aux Pays-Bas. "Si ce n'est pas un coup de publicité pour promouvoir son livre, alors c'est vraiment un choix extraordinaire pour quelqu'un qui avait beaucoup à dire sur l'islam", a dit à l'AD Jan Roos, cofondateur du VNL. "Mais nous avons la liberté de religion aux Pays-Bas. Il peut vénérer qui il veut", a-t-il souligné.



Said Bouharrou, membre du conseil d'administration des mosquées marocaines aux Pays-Bas, a salué le choix de M. Van Klaveren. "C'est formidable quand quelqu'un qui a été si critique vis-à-vis de l'islam (...) se rend compte que ce n'est pas si mauvais ou pervers", indique-t-il auprès de ce même quotidien, rendant hommage au "courage" de révéler sa conversion "en public".



Des quelque 17 millions de citoyens néerlandais, 5% sont musulmans, selon l'Office central des statistiques (CBS), un chiffre qui pourrait doubler d'ici 2050, selon des experts. La conversion à l'islam de Joram van Klaveren fait couler beaucoup d'encre, mais l'ancien député n'est pas le premier membre du parti de Geert Wilders à changer diamétralement de position. En 2013, Arnoud van Doorn, ancien conseiller municipal du PVV à La Haye, avait fait de même.