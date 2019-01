Péages : le gouvernement annonce une ristourne de 30% pour certains automobilistes

Augmentation des tarifs

Une nouvelle réponse financière aux "" ? L'annonce faite par la, Elisabeth Borne, s'adresse en tout aux automobilistes inquiets pour leur pouvoir d'achat.A partir du 1er février, ceux qui feront 10 allers-retours par mois sur une autoroute à péage benéficieront d'une. Les sociétés d'autoroute, notamment lapour les Hauts-de-France, ont annoncé qu'ils proposeraient des abonnements de ce type.Selon le ministère des transports, près d'un million de personnes pourraient être concernés par la mesure. "J'ai engagé des discussions avec les sociétés d'autoroutes, en les appelant à la responsabilité et à prendre en compte les attentes des Français en terme de pouvoir d'achat. J'attends leurs propositions" , avait déclaré il y a une dizaine de jours Elisabeth Borne.Cette mesure vient compenser en partie la hausse des tarifs des péages qui doivent normalement augmenter de 1,8% à 1,9% conformément aux contrats liant ces sociétés à l'Etat. Ce chiffre est une moyenne et les hausses seront plus ou moins élevées selon les contrats de concession que les sociétés d’autoroute ont conclu avec l’Etat ( cf les nouveaux tarifs de la SANEF ).