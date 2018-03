Pelouse du LOSC envahie : les 10 supporters interdits de stade et jugés le 12 juin

Obligation de pointer

Les dix supporters du LOSC interpellés jeudi après l'envahissement de la pelouse du Stade Pierre Mauroy samedi soir face à Montpellier ont, a-t-on appris auprès du parquet de Lille.Ils avaient été placés en garde à vue tôt jeudi matin, vers 6 heures. Parmi eux, un ancien responsable des DVE et sa compagne.Neuf d'entre eux sont poursuivis pour "l'entrée sur une aire de jeux d'une enceinte sportive portant atteinte à la sécurité des personnes et des biens" et une autre pour "provocation à la haine ou à la violence lors d'une manifestation sportive".Deux des supporters sont également poursuivis pour "des violences sans ITT" et une autre personne "" souligne le parquet.Une précision nouvelle, qui montre. S'agit-il d'un stadier ?Tous comparaîtront ledevant le tribunal correctionnel de Lille. En attendant, ils ont été placés sous contrôle judiciaire,et n'ont pas non plus le droit de paraître au camp d'entraînement du LOSC. Ils devront Le LOSC a porté plainte pour "violences aggravées" et "menaces de mort" . Une première sanction est tombée jeudi soir contre le LOSC : la LFP a ordonné que le match contre Amiens se joue à huis-clos , le 1