Pelouse envahie au LOSC : Fernando D'Amico appelle les supporters à ne pas “tomber dans la haine”

"J'ai fait des cauchemars cette nuit". Fernando D'Amico, maillot N°27 dusur le dos, s'exprime depuis le Portugal. Un Facebook live adressé aux supporters lillois, suite à l'envahissement de la pelouse et aux coups portés sur des joueurs "Il ne faut rentrer dans la haine ou la panique, a expliqué l'ancien joueur lillois . On peut avoir peur, on peut être fâchés, mais il ne faut pas rentrer dans la haine ou la panique. Le LOSC est dans les coeurs. Tant que les supporters sont là, l'esprit du club sera là... Je cous comprends, moi aussi, j'ai peur. Il faut continuer à aimer le club, à tirer dans le même sens... Il faut avoir le courage et si on descend, on va remonter... Continuez à avoir les vrais valeurs de Lille. "a joué au LOSC entre 1999 et 2003, dont une saison en Ligue 2. Il continue à s'intéresser de près à l'actualité lilloise.