Pénurie d'eau dans le Valenciennois : la situation est “stabilisée”

limitation de l'arrosage des pelouses et du remplissage des piscines

interdiction du remplissage des étangs

interdiction du lavage des voitures en dehors des centres spécialisés.

Sécheresse : la situation devient critique, dans le Valenciennois

Débit d'eau très faible, quasi-pénurie à certains endroits... Plusieurs communes du Valenciennois connaissent depuis plusieurs jours une situation critique. De nombreux habitants se plaignent de baisses de pression au robinet.Mais, selon la préfecture, ça va mieux. A mi-journée, la situation "s’est stabilisée par rapport aux jours précédents. Il n’y a aucune rupture d’alimentation en eau potable constatée. Cependant, la situation reste fragile", peut-on lire dans un communiqué.Situation fragile qui oblige les autorités à rappeler quelques règles pour économiser l'eau, actuellement en vigueur dans tout le département du Nord :"Par ailleurs, les pompiers du Nord rappellent que les ouvertures intempestives de points eau incendie sont un facteur aggravant", écrit également la Préfecture qui apporte quelques précisions sur les causes de cette crise de l'eau localisée aux communes de Hergnies, Vieux Condé, Condé-sur-Escaut et Saint-Saulve. "Les baisses de pression constatées durant la journée du mardi 25 juin peuvent s’expliquer par une importante consommation d’eau dans cette période de forte chaleur, par la sécheresse connue dans le département et par une présence de la population encore forte avant les vacances d’été."200 000 habitants du secteur du Valenciennois sont concernés par ce débit d'eau réduit.