Pénurie de salariés : Bertrand lance Proch'emploi recrutement dans les Hauts-de-France

La région des Hauts-de-France, où le taux de chômage est le plus haut de France métropolitaine, a annoncé ce jeudi le lancement d'un nouveau dispositif pour faire face à la pénurie de main-d'oeuvre dans certains secteurs.

Proch’emploi : les infos pratiques Contact au 0 800 02 60 80 (appel gratuit depuis les téléphones fixes et mobiles) Les chargés d’information du Pôle d’accueil et de services sont joignables du lundi au vendredi, de 8h à 18h.

"Proch'emploi recrutement entreprises" se conçoit comme une aide gratuite aux chefs d'entreprise, notamment les TPE/PME, qui peinent à recruter par le biais d'un numéro de téléphone.Après l'appel, "dans les dix jours, nous, la région et Pôle emploi, sommes dans l'entreprise et on voit avec le chef d'entreprise de quoi il a exactement besoin", a expliqué le président du conseil régional Xavier Bertrand (ex-LR) lors d'une conférence de presse.L'ancien ministre du Travail a listé les secteurs deoù des chefs d'entreprise peinent à recruter dans les Hauts-de-France qui affiche un"Plutôt que de faire 36 démarches et des formulaires sur internet, vous avez des gens en chair et en os qui viennent et qui vous proposent une solution concrète", a dit M. Bertrand.Un dispositif qui aurait vocation a être déployé dans d'autres région s'il fonctionne.Laqui constituait l'une des principales propositions de la campagne de Xavier Bertrand. Début 2016, le conseil régional avait également mis en place