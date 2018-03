Pépé, un SDF de Pau, identifié 3 mois après sa mort : il va être enterré dans le Pas-de-Calais

Pépé, le SDF inconnu de Pau, sera enterré dans le caveau familial

Qui est? C'est l'énigme qu'a dû résoudre la police de Pau (Pyrénées-Atlantiques) ces derniers mois. Des semaines de recherches, appels à témoins et enquête pour mettre un nom sur un homme."Pépé" vivait àdepuis plus de 10 ans, était connu du SAMU social mais n'avait pas vraiment d'identité, d'histoire. Quand il a été retrouvé mort le 21 décembre dernier (décès de mort naturelle), impossible de trouver son prénom, son nom, son âge... Pépé était un homme de 40 à 60 ans, complètement désocialisé. Sans liens familiaux ou amicaux. C'est un reportage diffusé sur France Bleu Béarn qui va permettre de faire avancer l'enquête. Un habitant du département qui l'avait connu il y a quelques années, a permis de l'identifier. Grâce à des tests ADN, les policiers ont pu vérifier que Pépé était en fait Jean-Marc Liénard.Il est né dans le, où vit encore son frère (à Divion). Il y sera enterré. "Depuis 1986, je n'avais plus de nouvelles de mon frère, explique sa soeur sur France Bleu . Nous avons tout organisé. Nous avons pris contact avec un salon funéraire. Il reviendra dans le caveau de famille, avec mes parents. C'est mieux comme ça."