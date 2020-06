Permis de conduire - Déconfinement : les syndicats d'auto-écoles demandent davantage de dates de passage de l'examen

Olivier Wadoux est gérant de l'auto-école Jean-Marc à Bergues. Il a racheté cette auto-école dont le nom est celui de l'ancien propriétaire, en 2013. Quatre moniteurs, cinq voitures, cinq motos, 200 élèves par an. Dans le Dunkerquois, où ses élèves passent le permis de conduire, il estime que la situation est assez acceptable.

"Flux tendu"

"Il y a assez d'inspecteurs d'ordinaire, mais c'est un peu en flux tendu. Il suffit qu'un inspecteur soit malade et cela peut bouleverser les choses". Après le confinement, le temps que les autorités de tutelle se mettent d'accord sur les mesures de sécurité sanitaire dans les voitures, il a pu à nouveau donner ses leçons à la mi-mai. Il n'a donc pas compris, ayant 14 élèves qui devaient passer le permis en mars, que les examens ne reprennent pas avant juin.

A la DDTM, Direction départementale des territoires et de la mer, autorité qui gère les 50 inspecteurs du permis de conduire dans le Nord (pour 65 000 examens voiture par an), Laurent Brasselet, délégue au permis de conduire, fait remarquer que les candidats ne pouvaient de toutes façons pas passer l'examen sans reconduire avant. "On ne peut se présenter au permis sans avoir conduit pendant deux mois".

Les examens se sont arrêtés, les leçons de conduite aussi. Le confinement n'a donc pas provoqué d'engorgement

Par ailleurs, le délégué insiste : "Si, pendant le confinement, les examens se sont arrêtés, les leçons de conduite aussi. Le confinement n'a donc pas provoqué d'engorgement en tout cas au niveau du passage de l'examen."

De 13 à 11 passages par jour par inspecteur

Présidente de la branche auto-école du syndicat CNPA pour les Hauts-de-France, Marie-Françoise Le Berre a une grosse auto-école sur Lens. Treize moniteurs, dix véhicules, 500 élèves par an. Comme Olivier Wadoux, elle remarque une situation en flux tendu et des inspecteurs ou des inspectrices qui, malades, ne sont pas remplacé(e)s.

"Hier soir encore, une élève m'a appelée en me disant que son examen d'aujourd'hui était annulé". Une situation qui crispe, dans ce contexte sanitaire où, la réduction de 13 à 11 examens par jour pour un inspecteur (le temps de nettoyer les voitures entre chaque candidats) est effective. Soit selon l'Unic, environ 1400 examens par jour en moins en France.

Appel aux jeunes inspecteurs retraités ?

Du coup, le CNPA demande qu'on sollicite les jeunes inspecteurs retraités pour refaire passer des examens, que des passages de la conduite soient proposés le soir en semaine et enfin, un allègement de l'épreuve : pas de manoeuvre ni de vérification technique, afin de gagner du temps et peut-être repasser à 13 examens par inspecteur.