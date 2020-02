Les personnes à mobilité réduite peuvent désormais embarquer sur le dos du Dragon de Calais

Des sorties sont prévues pendant les vacances

L'animal mécanique de François Delaroziere est désormais accessible aux personnes à mobilité réduite. À cause d'un défaut technique, le pont-levis qui permet de relier la zone d'embarquement au dos du dragon était trop bas d'une trentaine de centimètres et empêchait aux personnes en fauteuil roulant de monter à bord du géant de bois.Le défaut a été réparé. Désormais pour embarquer sans emprunter les escaliers, il faut utiliser un ascenseur puis rejoindre la passerelle et le pont-levis pour accéder au Dragon.Cette bonne nouvelle arrive alors que les vacances de février débutent : il reste encore des places pour toutes les balades à dos de dragons les 18 et 19 février prochains . Les tarifs sont compris entre 6,50 euros et 9,50 euros. La sortie est gratuite pour les enfants de moins de quatre ans.Aujourd'hui et demain, le dragon reste à l'abri à cause de la tempête Dennis