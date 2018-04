Petite-Forêt : un nouveau contrat de 32 trams-trains pour Alstom

Bonne nouvelle pour l'industrie ferroviaire régionale : Alstom vient de garnir son carnet de commande de 32 trams-trains supplémentaires pour le réseau francilien. Des rames hybrides, capables de passer des voies de chemins de fer à celles de tram, idéales pour relier les réseaux urbains et péri-urbains, le centre-ville à la banlieue.



A ce jour, 63 trams-trains sont déjà en circulation en France, ou s'apprêtent à être mise en service. Les lignes de production d'Alstom Petite-Forêt sont en train de finaliser la dernière des 15 rames destinées à l'Ile-de-France et qui rouleront à partir de septembre.



Une très bonne nouvelle pour Alstom

L'usine nordiste du constructeur est site pilote sur ce tram-train Citadis Dualis, qui fait travailler six autres sites d’Alstom à travers le pays.

"Cette nouvelle levée d'option sur le réseau francilien est une très bonne nouvelle", se félicite Marion Verny, responsable de la communication à Petite-Forêt. "Cela va lancer chez nous une nouvelle phase de conception puisque les nouvelles rames seront modifiées et redesignées par rapport aux précédentes. Une centaine de personnes va être mobilisée".



Plan de recrutement en vue Le site, qui emploie actuellement 1 100 personnes, s'attend à décrocher d'autres contrats dans les mois à venir. "Après la période morose de ces derniers mois, l'activité repart avec de belles perspectives qui, on l'espère, vont durer plusieurs années", se réjouit Marion Verny.



La production des 32 trams-trains destinés au réseau francilien va démarrer au printemps prochain, pour une livraison entre 2020 et 2022. Avec ses autres contrats en perspective, Alstom s'attend à une montée en charge qui va générer un plan de recrutement à la fin de l'année.