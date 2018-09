Les pharmaciens pourront vacciner contre la grippe dans les Hauts-de-France

Les phramaciens des Hauts-de-France pourront vacciner contre la grippe les femmes enceintes et les personnes à risque selon un arrêté publié ce mercredi 26 septembre au Journal Officiel.



Contrairement à ce que souhaite l'Ordre des pharmaciens, l'expérimentation n'est pas pour autant ouverte à tous les adultes mais se limite toujours à ceux pour qui le vaccin est recommandé (personnes de plus de 65 ans, patients à risque souffrant de certaines pathologies etc.). Mais les femmes enceintes et les personnes vaccinées pour la première fois ne sont plus exclues de cette expérimentation lancé en octobre 2017.



Ce dispositif pourrait être étendu à l'ensemble du territoire, pour la campagne de vaccination 2019-2020.