Phoque tué à Oye-Plage : Sea Shepherd offre 5000 euros pour faire avancer l'enquête

L'enquête piétine

Une quinzaine de jours plus tard, la mort d'un jeune phoque sur la plage des Salines aux Hemmes à Oye-Plage interroge et émeut toujours. Au point que l'ONG Sea Shepherd s'est porté partie civile et propose une récompense à qui permettra de faire avancer l'enquête.Le 10 janvier,La LPA du Calaisis, qui avait porté plainte contre X pour destruction d'espèce protégée, assurée qu'il avait été "abattu délibérément par un braconnier au fusil de chasse."L'autopsie, réalisée à Liège, avait montré queJoint par téléphone, le parquet de Saint-Omer admet n'avoir pas beaucoup avancé sur l'enquête :Pour tenter d'accélérer les choses, l'ONG Sea Shepherd a lancé un appel sur Facebook, déclarant se porter partie civile et proposant "une récompense de 5000 euros pour aider l'enquête."Indiquant qu'une plainte a été déposée par la LPA, l'association annonce qu'elle "appuiera cette plainte etqui permettrait à la gendarmerie d’identifier le ou les auteur(s) présumé(s) du tir mortel."Selon l'ONG, la Fédération de chasse s'est également portée partie civile, dénonçant un "acte criminel".