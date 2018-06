Une photo d'Iris Mittenaere, Nordiste ex-Miss Univers, vendue 40 000 euros aux enchères

Ce fut un immense plaisir que de réaliser cette photo, et avec @irismittenaeremf comme modèle le résultat ne pouvait qu'être magnifique ! Merci encore pour ta patience et ton professionnalisme lors de la séance photos. Hâte que la vente aux enchères @cornettedestcyr ait lieu et que cela contribue à la fondation @smiletrain #art #photoart #beautiful #missuniverse #auction #charity #imnotaprincess #andorra see you 19th June 2018 9,397 Likes, 41 Comments - Shangti Philippe (@philippeshangti) on Instagram: "Ce fut un immense plaisir que de réaliser cette photo, et avec @irismittenaeremf comme modèle le..."

Association caritative

Elle est, et on comprend l'enthousiasme. Une photo, Nordiste devenue Miss France, puis Miss Univers, a été, indiquent nos confrères de 20 minutes.Le cliché, capturé par le photographeprésente Iris face à l'objectif, les yeux clos, portant uneet un message contrastant inscrit sur la poitrine :, "Je ne suis pas une princesse".Sur la partie bustier de la robe, on aperçoitde la vie de la Miss. Sur le poignet gauche, un bracelet qui ressemble à une, qui contraste à nouveau avec lebrillant du poignet droit. Et dans les mains, jointes, une énorme rose rouge...Les 40 000 euros de la vente seront qu'Iris a déjà soutenu par le passé . L'association a pour but de venir en aide aux petites filles nés avec une fente labio-palatine et qui ont besoin d'une opération chirurgicale.