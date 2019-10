PHOTOS. Belgique : 350 personnes s'affrontent dans une course de citrouilles géantes pour Halloween

La chair recyclée en soupe

En Belgique, on ne plaisante pas avec Halloween. Pour célébrer la fête des morts ce dimanche 27 octobre, plus de 300 personnes ont remonté le canal de Kasterlee... à bord de citrouilles géantes, creusées pour en faire de petites embarcations. La régate annuelle en équipe, organisée depuis douze ans, est férocement disputée entre des concurrents originaires du monde entier."On n'avait jamais rien vu de tel avant", commente une participante venue des États-Unis auprès de VRT News (en néerlandais). Par équipe de quatre personnes, les concurrents se sont affrontés pour passer la ligne d'arrivée en premier. Le plus dur étant de ne pas prendre l'eau dans ces cucurbitacés pas franchement taillés pour la navigation.Pour arriver au bout sans couler, à chacun sa méthode, souvent gardée secrète pour ne pas avantager la concurrence. "Habillez-vous chaudement, conseillent toutefois les organisateurs. La température extérieure est agréable, mais l'eau est fraîche et le renversement avec une citrouille n'est pas exclu." Nombre de concurrents revêtent leur plus beau déguisement pour l'occasion.Le matin, les visiteurs peuvent participer à un atelier pour creuser les citrouilles qui vont remonter le canal. Et une fois la course terminée, rien ne se perd, tout se recycle ! La chair des citrouilles est récupérée pour en faire de la soupe. Ces mêmes citrouilles sont cultivées par des producteurs locaux qui participent régulièrement à des concours internationaux de citrouilles géantes.Les photos de l'édition 2019 ne sont pas encore disponibles, mais en voici des éditions précédentes (avec de beaux renversements en prime). Pour les voir en intégralité, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook "Pompoenregatta Kasterlee"