PHOTOS. Belgique : naissance (très rare) d'un bébé orang-outan à Pairi Daiza

Son nom signifie "rivière" en Indonésien :, le bébé orang-outan, est né ! Le petit mâle a vu le jour ce 30 octobre et il se porte "comme un charme", annonce le parc animalier Pairi Daiza sur les réseaux sociaux.Ses parents, Sinta, une femelle de 24 ans et Gempa, un mâle de 13 ans, sont deux orang-outans de Sumatra arrivés au zoo en 2016 pour participer à un. Et les jeunes parents "se sont aimés dès le premier regard". Ils sont tombés tellement amoureux que leur bébé a été conçu naturellement, fait très rare pour cette espèce lorsqu'elle est en captivité.Avec l'arrivée du petit Sungai, les orang-outans sont au nombre de six dans le parc. Il ne s'agit que de, et la dernière remonte... aux années 1970, c'était au zoo d'Anvers. Le taux de reproduction de cette espèce est très faible, précise le parc : "vivant entre 30 et 40 ans dans la nature, la femelle ne donne naissance qu'à trois ou quatre jeunes au cours de sa vie".L'espèce est aujourd'hui en danger critique d'extinction, c'est pourquoi l'arrivée du bébé est une "très bonne nouvelles pour le parc". Les orang-outans voient leur population décliner,, remplacé notamment par d’immenses plantations de palmiers à huile. On estime qu’il subsiste à peine 13 800 individus dans la nature.Le bébé, qui se fait chouchouter par ses parents, n'est pas encore visible des visiteurs. Mais en attendant de le découvrir en vrai, on vous fait patienter avec...