PHOTOS. Découvrez 10 lieux abandonnés dans le Nord et le Pas-de-Calais

#30 URBEX - LA PISCINE TOURNESOL

Une ancienne usine textile dans l'Arrageois

© @sebastienurbex

© @sebastienurbex



Un ancien château dans le Cambrésis

© Cl'Histoire.Urbex

© Cl'Histoire.Urbex

Une ancienne cimenterie dans le Béthunois

© @sebastienurbex

© @sebastienurbex



Un ancien logement pour classe verte dans le Nord

© Cl'Histoire.Urbex



Une ancienne villa dans la métropole lilloise

© @sebastienurbex



Une ancienne caserne de pompiers dans le Pas-de-Calais

© @sebastienurbex



Un ancien grand magasin dans la métropole lilloise

© @sebastienurbex

© @sebastienurbex



Un avion à l'abandon dans le Nord

© @sebastienurbex



Une église dans le Valenciennois

© @sebastienurbex

© @sebastienurbex



Un ancien hôpital dans l'Arrageois

© @sebastienurbex

© @sebastienurbex

Urbex, contraction de urbain et exploration. De l'exploration urbaine. Une activité qui consiste à repérer des lieux abandonnés (usine, maison, hôpital, château...), s'y rendre discrètement et y faire des photos ou vidéos.

Urbex, contraction de urbain et exploration. De l'exploration urbaine. Une activité qui consiste à repérer des lieux abandonnés (usine, maison, hôpital, château...), s'y rendre discrètement et y faire des photos ou vidéos.C'est la passion de quelques dizaines de Nordistes. Parmi eux, Sébastien, 26 ans : "Je pratique l'urbex depuis 10 ans. Tout petit déjà, quand on partait en vacances, j'adorais trouver et explorer des lieux abandonnés. Je recherche des lieux hors de commun. J'aime l'adrénaline que ça peut apporter. Il faut garder son sang-froid quand on arrive sur un lieu et qu'on ne sait pas ce qu'on va y trouver."Les sensations fortes, tous les urbexeurs les connaissent. D'autant que l'intrusion dans des bâtiments est souvent illégale et même dangereuse. "C'est pour ça que je suis avec un coéquipier la plupart du temps, raconte Vince, 16 ans, un urbexeur belge. J’essaie de faire ça légalement. Mais des fois, les propriétaires ne veulent pas." Lui se dit surtout passionné par l'histoire des lieux visités. Sébastien, qui dit n'avoir jamais eu de soucis avec la police, penche plutôt pour l'architecture.Les urbexeurs s'échangent leurs découvertes sur les réseaux sociaux (groupes Facebook, comptes Instagram...), se filment parfois (cf vidéo ci-dessous) mais respectent strictement certaines règles : ne pas dévoiler les adresses, ne pas dégrader les lieux visités. Leur passion est souvent dévorante : "Je fais des explos tous les week-ends et jours fériés, raconte Sébastien. Je suis de plus en plus passionné avec les années".Reste à trouver des bons "spots", comprenez des lieux inédits, pas explorés par d'autres. "Je me souviens d'un hôpital abandonné dans l'Arrageois, ça faisait peur, ça faisait un peu film d’horreur". Dans la région, il reste peu d'inédits. Moins en tout cas qu'en Belgique, paradis des urbexeurs.Voici quelques photos de lieux abandonnés dans le Nord et le Pas-de-Calais, prises ces dernières années. Certains lieux ont été détruits ou fortement dégradés depuis. Une bonne photo d'urbex, c'est quoi ? "Une photo qui résume le lieu à elle toute seule, qui résume l'émotion...", répond Sébastien.