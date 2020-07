PHOTOS. Découvrez 12 hameaux ou lieux-dits des Hauts-de-France au nom poétique

Fin de la guerre, à Escobecques (Nord)

© FREDERIK GILTAY / FRANCE 3 NORD PAS-DE-CALAIS

Chantauvent, à Ledinghem (Pas-de-Calais)

© CAPTURE GOOGLE STREETVIEW

Écoute s'il Pleut, à Marigny-en-Orxois (Aisne)

© CAPTURE GOOGLE STREETVIEW

Fleur d'Écosse, à Ennetières-en-Weppes (Nord)

© CAPTURE GOOGLE STREETVIEW

L'Aventure, à Illies (Nord)

© CAPTURE GOOGLE STREETVIEW

Le Coucou, à Wormhout (Nord)

© FREDERIK GILTAY / FRANCE 3 NORD PAS-DE-CALAIS

Le Bel Air, à Bouvresse (Oise)

© CAPTURE GOOGLE STREETVIEW

Le Valheureux, à Candas (Somme)

© CAPTURE GOOGLE STREETVIEW

Le Nouveau Monde, à La Gorgue (Nord)

© FREDERIK GILTAY / FRANCE 3 NORD PAS-DE-CALAIS

Malgré Tout, à Wattrelos (Nord)

© CAPTURE GOOGLE STREETVIEW

Le Bout du Bois, à Montjavoult (Oise)

© CAPTURE GOOGLE STREETVIEW

La Trompe, à Hardifort (Nord)

© FREDERIK GILTAY / FRANCE 3 NORD PAS-DE-CALAIS

Contribuez, critiquez, améliorez nos listes ! Se divertir, apprendre des petites choses sans se prendre la tête. Nos "listes du dimanche" ne prétendent pas être exhaustives. Si par exemple, vous avez en tête un hameau ou un lieu-dit qui aurait mérité d'être sur cette page – et dont le panneau existe encore– ou au contraire, vous contestez vivement la présence d'un autre, n'hésitez pas à nous contacter : france3hautsdefrance@gmail.com

Quels sont les hameaux aux noms les plus originaux des Hauts-de-France ? On les traverse, souvent rapidement, au gré de nos voyages sur les routes; certains nous font sourire, d'autres sont très terre-à-terre, d'autres encore nous font rêver ou évoquent des souvenirs.Nous avons tenté d'élaborer une liste – tout sauf exhausitve – des hameaux au nom poétique dans les Hauts-de-France, ceux surtout pour lesquels il était possible de trouver un panneau. Car de nombreux hameaux ne sont désormais plus signalés.Notre objectif est de compléter cette liste grâce à vos contributions. Si vous connaissez des hameaux "poétiques", n'hésitez pas à nous écrire un mail